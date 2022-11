FCM: Grazie, Piccini - Doppelpack beim 2:1-Sieg in Nürnberg

Nürnberg - Durch den fünften Saisonsieg am 15. Spieltag hat sich die Mannschaft von Coach Christian Titz auf den 13. Tabellenplatz vorgeschoben. Gleichzeitig ist der Aufsteiger, der sich durch zwei Tore von Cristiano Piccini am Sonntag mit 2:1 in Nürnberg durchsetzte, nun seit drei Partien in der 2. Bundesliga unbesiegt.

FCM-Cheftrainer Titz nahm gegenüber des 1:1 zu Hause im Duell mit dem 1.FC Heidenheim nur eine personelle Veränderungen in der Startelf vor. Jason Ceka, zuletzt am 19. August beim 0:4 gegen Hannover 96 in der Anfangsformation, begann für den angeschlagenen Herbert Bockhorn. Zu Beginn tasteten sich beide Mannschaften im Max-Morlock-Stadion vor 30377 Zuschauern ab. Magdeburg hatte den Ball, Nürnberg staffelte sich tief gegen den Ball und lauerte auf Konter. Waren die Franken mal im Angriff, stand der FCM kompakt und verteidigte die Aktionen weg.

Das Spiel neutralisierte sich in der Anfangsviertelstunde, ehe die Gäste den ersten Konter setzten. Nach einer Nürnberger Ecke wurde der Ball über rechts nach vorne getrieben. Moritz-Broni Kwarteng spielte in den Strafraum zu Baris Atik, der keinen Druck hinter seinen Abschluss bekommt (12.). Kein Problem für FCN-Keeper Christian Mathenia - in dieser Szene war aber mehr drin. Auf der anderen Seite griff dann vier Minuten später der Videoschiedsrichter sein. Nach einem Zweikampf im Strafraum mit Daniel Elfadlin ging Jens Castrop zu Boden. Es gab fragende Gesichter auf beiden Seiten - doch der Kontakt reichte nicht aus, weshalb es - wie zuvor schon von Schiedsrichter Nicolas Winter entschieden - keinen Strafstoß gab.

Krempicki köpft für den FCM an die Latte - Piccini trifft

In der ersten halben Stunde war der FCM zielstrebiger und kam sechsmal zum Abschluss, während Nürnberg nur einmal abzog. Mohammed El Hankouri schoss im ersten Durchgang für Magdeburg links vorbei (24.), Connor Krempicki köpfte nach Flanke von Cristiano Piccini an die Latte (34.). Vom FCN kam nicht so viel in der Offensive, In diesem Bereich war Magdeburg deutlich präsenter, belohnte sich aber nicht. So ging auch Kwartengs Abschluss drüber (45.). Torlos ging es in die Pause.

Mit Wiederbeginn wechselten die Hausherren doppelt, Titz nahm keine Änderungen vor. Nürnberg kam druckvoller aus der Kabine und hatte gleich die erste Chance. Von rechts spielte Jan Gyamerah in den Rücken der FCM-Abwehr zu Fabian Nürnberger, der aber am Strafraumrand kläglich drüber schoss (51.). Magdeburg machte es wenig später besser - nach einem Standard. Atik beförderten den Freistoß in den Strafraum, in dem Piccini zunächst nicht an das runde Leder kam - im zweiten Versuch aber mit rechts über die Linie zum 1:0 drückte (58.).

Unglücklich: Reimann unterläuft Eigentor zum 1:1

Kurz darauf schoss Leon Bell Bell rechts vorbei. Dann jubelte plötzlich Nürnberg über den Ausgleich, der dank unfrewilliger Unterstützung des FCM fiel. Andreas Müller gab den Ball im Spielaufbau zurück zu Reimann. Der Torwart konnte das Zuspiel nicht sauber annehmen und ließ den Ball über den rechten Fuß ins eigene Tor rutschen - 1:1 (65.). Titz brachte daraufhin Julian Rieckmann für Müller und Tatsuya Ito für Ceka. Druckvoller wurde der FCM deshalb aber nicht.

Nürnberg, beflügelt vom Ausgleichstreffer, drückte weiter nach vorne - wurde aber geblockt. Auf der Gegenseite parierte Mathenia, der noch von Krempicki geprüft wurde (75.). Allerdings pfiff Winter die Szene ab: Atik lag nach einem Foulspiel am Boden und es gab Strafstoß für Magdeburg. Piccini trat an und verwandelte cool zum 2:1 in die linke Ecke (76.) - Mathenia hatte es geahnt, kam aber nicht mehr an den Ball.

Der FCN versuchte nochmal alles und operierte mit langen Bällen. Diese führten aber zu nichts und der „Lucky Punch“ blieb für die Franken in der Schlussphase aus. Damit geht der FCM mit drei Punkten im Rücken in die englische Woche, die den Hinrunden-Abschluss bildet. Am Donnerstag geht es zu Hause gegen Tabellenführer Darmstadt, am Sonntag reist die Titz-Elf zum Kellerkonkurrenten Arminia Bielefeld.