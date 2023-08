Auf verschiedene Weisen gingen es der 1. FC Magdeburg und Eintracht Braunschweig am Sonntag an. Letztlich jubelte das offensivere Team über den Sieg in der Zweitliga-Partie.

Magdeburg - Magdeburgs Ex-Trainer Jens Härtel ist beim Zweitliga-Spiel des FCM gegen Eintracht Braunschweig am Sonntag herzlich empfangen worden. Die Club-Fans riefen lautstark seinen Namen. Aber danach verlagerten die Anhänger des 1. FC Magdeburg natürlich ihren Stimmeinsatz. Denn in der Folge trieben sie ihre Mannschaft in der mit 28.350 Zuschauern ausverkauften MDCC-Arena, was einen Zuschauerrekord in dem Stadion bedeutete, nach vorne. Und die Fans sahen glücklich, wie die Blau-Weißen zur Pause 2:0 führten und schließlich das Duell der Spielsysteme 2:1 gewannen.