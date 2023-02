Wie der FCM seine Spielweise zuletzt in der Offensive angepasst hat

Magdeburg - Der 1. FC Magdeburg hat in den vier Rückrundenspielen der 2. Bundesliga vier von zwölf Zählern geholt. Das ist nicht gerade die erhoffte Ausbeute im Kampf um den Klassenerhalt. Aber: Der FCM zeigt sich in seiner Spielweise variabler als noch in der ersten Saisonhälfte.