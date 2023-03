Magdeburg - Mit großer Zufriedenheit sprachen sie beim 1. FC Magdeburg im Anschluss an das torlose Remis in der Zweitliga-Partie gegen Paderborn darüber, zum zweiten Mal in Folge ohne Gegentor geblieben zu sein. Auch beim 2:0 gegen Kaiserslautern hatte Keeper Dominik Reimann ja schon seinen Kasten sauber halten können. Ungewohnt für ihn in dieser Saison. Und, weil es so besonders für den Club ist, betonte Kapitän Amara Condé: „Ich bin definitiv stolz.“

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.