Der 1. FC Magdeburg empfängt am Sonnabend Eintracht Braunschweig in der MDCC-Arena. Die Kaderanalyse der Volksstimme hält die Trainingseindrücke fest und blickt auf die voraussichtliche Aufstellung des Clubs.

Magdeburg - Nach der ernüchternden Niederlage in Sandhausen ist der 1. FC Magdeburg nun am Sonnabend gegen Eintracht Braunschweig (13 Uhr/Sky) wieder daheim gefordert. In der heimischen MDCC-Arena gewann der Club zuletzt zweimal in Folge. Dies macht Mut. Wie stellt Trainer Christian Titz gegen die Niedersachsen auf?