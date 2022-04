Amara Condé geht beim 1. FC Magdeburg als Führungsspieler voran

Amara Condé (Mitte) richtete nach der Heimniederlage gegen Würzburg sofort ermutigende Worte an seine Mitspieler ? wie in dieser Szene an Angreifer Kai Brünker.

Magdeburg - Während einige Spieler des 1. FC Magdeburg am Sonnabend nach dem Schlusspfiff bei der 1:2-Heimniederlage gegen die Würzburger Kickers sofort in die Knie sackten, behielt Amara Condé den Kopf oben, war auch im Moment des Misserfolges ein echter Leader. Der Mittelfeldspieler richtete ermutigende Worte an seine Teamkollegen – erst an Kai Brünker, dann an Jason Ceka und legte ihnen dabei die Hand tröstend auf die Schulter.