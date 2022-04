Amara Condé hat beim 1. FC Magdeburg Lust auf mehr

In seiner ersten Saison beim 1. FC Magdeburg ist Amara Condé Stammspieler und Leistungsträger in der Mittelfeldzentrale. Sein Debüt-Treffer soll den 24-Jährigen nun auch noch offensiv beleben.

HFC-Verteidiger Niklas Kreuzer (r.) konnte nur zusehen: In Halle erzielte Amara Condé in dieser Szene seinen ersten Treffer im Dress des 1. FC Magdeburg.

Magdeburg - In der langen Vorbereitungswoche bis zum Heimspiel gegen Türkgücü München am Montagabend (19 Uhr) steht für die Drittliga-Fußballer des 1. FC Magdeburg am Donnerstag individuelles Training auf dem Programm. So auch für Mittelfeldspieler Amara Condé. „Es gibt viele Sachen, an denen man da arbeiten kann“, sagt der 24-Jährige – gerade für ihn als vielseitig geforderten „Zentrumsspieler“, wie er seine Rolle beschreibt. Sei es in der Offensive der Abschluss oder die Defensivarbeit, „die aktuell unter anderem unser Fokus sein sollte“, wie Condé findet. Fünf Gegentreffer aus den vergangenen beiden Partien waren schlichtweg zu viele, um zu punkten.