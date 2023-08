Der 1. FC Magdeburg hat auch das vierte Pflichtspiel in dieser Saison nicht verloren. Denn der Club gewann am Sonntag beim bis dahin ebenfalls noch nicht besiegten Holstein Kiel.

Analyse des FCM-Siegs in Kiel mit Trainerstimmen

Die Blau-Weißen freuten sich nicht nur über den Führungstreffer von Luca Schuler, sondern letzlich auch über den Achtungserfolg an der Kieler Förde.

Kiel - Nach dem 4:2 (2:1) bei Holstein Kiel sanken Spieler des 1. FC Magdeburg wie Jean Hugonet erst einmal auf den Boden. Von Freude über diesen Auswärtssieg in Liga zwei war zunächst keine Spur. Dabei gelang den erneut effizienten Blau-Weißen am Sonntag vor 12 400 Zuschauern (mehr als 1200 Gästefans) ein Achtungserfolg. Mit diesem einher geht zudem der Sprung auf Rang zwei und der beste Saisonstart in der Zweitliga-Geschichte des Clubs.