Das zweite Testspiel im Camp ist vorbei. In der Partie offenbarten sich altbekannte Probleme des 1. FC Magdeburg.

Side - Die Vorbereitung des 1. FC Magdeburg erinnert bisher negativ an die Zweitliga-Hinrunde. Denn beim 2:2 im Test gegen Dresden fielen die Gegentreffer durch Eigenverschulden. Und auch am Dienstag beim 1:2 (1:1) gegen den rumänischen Erstligisten Sepsi OSK Sf. Gheorghe über 120 Minuten zeigten sich bekannte Schwächen: Chancenwucher und Fehler im Spielaufbau. „Wir ärgern uns, dass wir trotz Spielkontrolle so unnötig verlieren“, resümierte Coach Cristian Titz.