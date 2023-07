Er ist noch jung, doch hat in den Augen des 1. FC Magdeburg etwas Besonderes an sich: Andi Hoti. Der 20-jährige Neuzugang geht beim Club den nächsten Schritt nach einer starken Drittliga-Saison.

Der 1. FC Magdeburg ist nach der Leihe zum SC Freiburg II in der Vorsaison die zweite Station in Deutschland für Andi Hoti. Der 20-Jährige ist zudem aktuell kosovarischer U-21-Nationalspieler.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Genau so dürfte es sich Cheftrainer Christian Titz vorgestellt haben, wenn es um den Aufgabenbereich seines Neuzugangs Andi Hoti geht. Der 1,91 Meter große Innenverteidiger klärte während der gestrigen Trainingseinheit im Vorbereitungscamp in Österreich manche brenzlige Situation. Der 20-Jährige ist präsent auf dem Platz. Und er verrät, warum der 1. FC Magdeburg ihn von Inter Mailand geholt hat: „Mich zeichnet meine Zweikampfstärke in der Luft und am Boden sowie meine Schnelligkeit und meine Klarheit mit dem Ball aus.“