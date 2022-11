FCM - 11 Gesichter der Hinrunde: Andreas Müller - der pendelnde Dauerbrenner

Andreas Müller hat bislang kein Spiel in der bisherigen Saison verpasst. Der 22-Jährige ist wichtig für den 1. FC Magdeburg, pendelt im Mittelfeld hin und her - und kann sicherlich noch mehr zeigen.

Magdeburg - Andreas Müller war in der Aufstiegssaison eine feste Größe beim 1. FC Magdeburg. Der Mittelfeldspieler hatte aufgrund zweier Sperren in der 3. Liga lediglich zwei Spiele verpasst. Im Unterhaus stand der 22-Jährige sogar bislang immer in der Startelf. Damit reiht sich der gebürtige Sinsheimer mit den drittmeisten Einsatzminuten (1482) im FCM-Kader hinter Connor Krempicki (1484) und Torhüter Dominik Reimann (1530) ein.