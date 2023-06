In der abgelaufenen Saison ragte Alexander Nollenberger (am Ball) bei Bayreuth sowohl mit Treffern als auch Assists heraus.

Magdeburg - Kürzlich trauerte Alexander Nollenberger mit seinen Teamkollegen der SpVgg Bayreuth noch über den Abstieg in die Regionalliga. Nun steigt der Stürmer persönlich auf: Denn der 25-Jährige trägt in der kommenden Saison das Trikot des 1. FC Magdeburg. Ablösefrei wechselt er vom bisherigen Drittligisten Bayreuth an die Elbe.