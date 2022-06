Siegtreffer in der Nachspielzeit Atik lässt den FCM spät jubeln: „Wir wollten unbedingt die drei Punkte“

Zum vierten Mal in Folge durfte der 1. FC Magdeburg in der 3. Liga jubeln. Gegen den VfL Osnabrück feierte der Tabellenführer seinen fünften Heimsieg in Serie - allerdings in letzter Sekunde.