Baris Atik erzielte beim Sieg des 1. FC Magdeburg gegen den Hamburger SV sein siebtes Saisontor. Nach der Partie sprach er in der Mixed Zone.

Magdeburg - Nach seinem Treffer zum 2:1 gegen den Hamburger SV mit einem Schuss in die rechte Ecke (74.) sprintete Baris Atik zur Ersatzbank seines Teams. Ein konkretes Ziel steuerte der Vize-Kapitän des 1. FC Magdeburg nicht an, verriet er nachher mit einem Lachen. Stattdessen trieb ihn „einfach die Emotion“ und der 28-Jährige betonte: „Ich widme dieses Tor der Mannschaft, weil sie in den letzten Wochen und Monaten hart gearbeitet und sich nicht aufgegeben hat.“