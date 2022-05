Auch Krempicki geht mit dem FCM in die 2. Bundesliga

Connor Krempicki bleibt für den FCM am Ball.

Magdeburg - Der FCM bleibt seiner Linie treu und startet auch in diese Woche mit der Bekanntgabe einer Vertragsverlängerung. Connor Krempicki, vom MSV Duisburg gekommen und seit einer Spielzeit in Magdeburg, geht mit den Blau-Weißen in die kommende Zweitliga-Saison. Über die Vertragslaufzeit wurden erneut keine Angaben gemacht.