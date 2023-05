Am Rande einer Medienrunde verriet FCM-Allrounder Mo El Hankouri, dass er zum zweiten Mal Vater wird. Das ist bislang bekannt:

Magdeburg - Noch steht für Mo El Hankouri nicht fest, ob er nach dem Saisonende beim 1. FC Magdeburg Urlaub in der Heimat in Rotterdam macht. Das liegt vor allem an einer schönen Nachricht, die der Allrounder bei einer Medienrunde fallen ließ: Er wird zum zweiten Mal Papa.