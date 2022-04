Baris Atik fehlt dem FCM in Braunschweig

Magdeburg - Baris Atik galt bislang als absolute Konstante beim 1. FC Magdeburg – in zweierlei Hinsicht. Zum einen spielt der Akteur des 1. FC Magdeburg eine sehr starke Saison und schnappte sich in der 3. Liga den Scorerrekord. Auf der anderen Seite hat der 27-Jährige den Blau-Weißen bislang nur in einer Partie aufgrund einer Gelbsperre gefehlt. Heute Abend muss er erstmals verletzungsbedingt im Gastspiel bei Eintracht Braunschweig (19 Uhr/Magenta) aussetzen. Sein Trainer Christian Titz gab gestern jedoch Entwarnung, dass die laufende Saison für seinen Ausnahmespieler vorzeitig beendet ist.