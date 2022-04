Baris Atik zum Verbleib beim 1. FC Magdeburg: „Es war die beste Entscheidung“

Magdeburg - Eines mag Baris Atik vom Fußball-Drittligisten 1. FC Magdeburg ganz und gar nicht: verlieren. Was die Gegner oder Schiedsrichter in Spielen dann so zu spüren bekommen, das kennen seine Mitspieler und Coaches selbst vom Trainingsplatz. „Es ist Fakt, dass ich nicht gerne verliere“, stimmt Atik zu, sagt aber zugleich: „Ich denke, das macht mich auch aus und das gebe ich an meine Mannschaftskollegen weiter. Zu verlieren, ist kein gutes Gefühl.“