Beim 1. FC Magdeburg steht gegen Verl ein Trio in der Pflicht

Gegen den SC Verl muss der 1. FC Magdeburg nahezu seine gesamte Abwehr umbauen. Trotzdem geht Chefcoach Christian Titz mit Zuversicht in die Partie – und setzt dabei vor allem auf ein bewährtes Mittelfeld-Trio.

Auf Amara Condé, Andreas Müller und Connor Krempicki (von links) wird es im Mittelfeld-Zentrum des 1. FC Magdeburg am Sonntag gegen Verl besonders ankommen.

Magdeburg - Seit fast neun Monaten ist Christian Titz als Cheftrainer des Fußball-Drittligisten 1. FC Magdeburg im Amt – und doch wird es am Sonntag im Heimspiel gegen den SC Verl (14 Uhr/MagentaSport) eine Premiere für ihn geben. In seinem 31. Ligaeinsatz als FCM-Coach muss der 50-Jährige erstmals ohne beide Säulen in der Innenverteidigung auskommen: Sowohl Kapitän Tobias Müller (Rotsperre) als auch Abwehr-Routinier Alexander Bittroff (Muskelfaserriss) fehlen.