Belal Halbouni hat drei Ziele für seine erste Saison beim FCM

Magdeburg - Belal Halbouni hat es mit gerade einmal 22 Jahren schon weit gebracht – in zweierlei Hinsicht. Zum einen wagte der Kanadier vor zweieinhalb Jahren mit dem Wechsel zum SV Werder Bremen II den Sprung nach Deutschland über den großen Teich. Zum anderen ist er der ganze Stolz seiner Familie, die im gut 13 Flugstunden entfernten London (Ontario) die Entwicklung des Innenverteidigers aufmerksam verfolgt. Schließlich ist Halbouni das jüngste Familienmitglied, er hat fünf ältere Brüder, die ihn in der Heimat an den Fußball heranführten. Zum Glück, wird sich Halbouni wohl im Nachhinein gedacht haben. Seit Neuestem führte ihn sein Weg in die 2. Bundesliga zum 1. FC Magdeburg, bei dem sich der Abwehrmann gleich mehrere Ziele gesetzt hat.