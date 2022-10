Bell Bell und El Hankouri: Positionswechsel des FCM als kluger Schachzug

Am Sonntag jubelten Leon Bell Bell (oben) und Mohammed El Hankouri (rechts) mit ihren Teamkollegen. Das wollen sie auch wieder in Sandhausen.

Magdeburg - Als der 1. FC Magdeburg vor dem Anpfiff gegen Jahn Regensburg seine Aufstellung bekanntgab, waren beide Veränderungen nicht mal zu erahnen. So staunten viele, als sie die Wechsel auf dem Rasen erkannten: Erstmalig in dieser Saison verteidigte Leon Bell Bell in der Viererkette rechts, Mohammed El Hankouri wiederum links. Bislang war das andersrum. Für die beiden Akteure war es am Spieltag der 2. Bundesliga indes keine Überraschung mehr. Denn sie wussten von der Idee ihres Trainers Christian Titz, den Rechtsfuß auf der linken und den Linksfuß auf der rechten Seite einzusetzen. In den Tagen vor der Partie war aus einer Überlegung ein klarer Plan geworden. Ein Plan, auf den der 1:0-Heimsieg und der Sprung auf den 13. Tabellenrang auch zurückzuführen ist.