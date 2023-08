Baris Atik vom 1. FC Magdeburg zeigte am Sonntag eine klasse Leistung. Dies ordnete auch sein Trainer so ein.

Magdeburg - Oft tragen sich Matchwinner in die Torschützenliste ein. Dies war Baris Atik am Sonntag beim 2:1 des 1. FC Magdeburg gegen Eintracht Braunschweig zwar nicht vergönnt – aber dennoch ragte der Außenstürmer in der Zweitliga-Partie heraus. Sowohl beim ersten als auch beim zweiten Tor war der 28-Jährige mit seinem Assist der Wegbereiter. „Baris hat heute das gemacht, was für uns sehr wichtig ist“, so Trainer Christian Titz.