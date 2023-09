Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Nach dem starken Start in die Zweitliga-Serie und trotz der ersten Niederlage jüngst beim FC Schalke scheinen sich die Profis des 1. FC Magdeburg mit der schönen Vorstellung eines Aufstiegs ins Oberhaus zu beschäftigen. Zumindest äußert sich Außenverteidiger Herbert Bockhorn selbstbewusst in diese Richtung. „Wir wollen so viele Punkte wie möglich holen, und wenn es am Ende für den ersten Platz reicht, sind wir bereit dafür“, betont der 28-Jährige. „Wichtig ist, dass wir dran glauben“, meint der Akteur, der 2021 mit Bochum den Aufstieg in Liga eins feierte.