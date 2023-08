Jens Härtel kehrt mit Eintracht Braunschweig am Sonntag in die MDCC-Arena zurück. Dort trifft er auf seinen Ex-Verein 1. FC Magdeburg, dem er einen Schritt nach vorne attestiert.

Beobachtete den FCM im Testspiel gegen den FC Sevilla (3:1) in der MDCC-Arena: Braunschweigs Trainer Jens Härtel.

Er ist in Magdeburg bekannt: Jens Härtel. Der 54-Jährige stieg mit dem FCM 2018 in die 2. Bundesliga auf – musste im November 2018 seinen Posten räumen. Nun trifft er mit Eintracht Braunschweig auf seinen alten Club. Im Volksstimme-Interview sprach Härtel vor dem Duell am Sonntag (13 Uhr/Sky) mit Redakteur Yannik Sammert über seine blau-weiße Vergangenheit, den neuen Trainerjob und die Stärken der Elf seines Gegenüber Christian Titz.