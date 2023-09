Kurz vor der Erleichterung: Luc Castaignos (am Ball) holt aus zum Schuss und zum Ausgleich.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Vor der Partie empfing der 1. FC Magdeburg seine ehemaligen Wegbegleiter herzlich. So plauderte etwa Trainer Christian Titz mit Sirlord Conteh, Tobias Müller und Raphael Obermair, die bis 2022 FCM-Akteure waren und bis auf Conteh am Freitagabend im Zweitliga-Spiel in der MDCC-Arena für den SC Paderborn begannen.