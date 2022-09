Christian Beck: „Es ist an der Zeit, dass der FCM gewinnt“

Am Sonntag gastiert Greuther Fürth beim 1. FC Magdeburg. Beides Kellerkinder, punktgleich. Christian Beck schätzt das kommende Spiel ein – und weiß, wie Blau-Weiß gegen die Franken gewinnen kann.

Magdeburg - Für den 1. FC Magdeburg ist es ein Muss gegen eine Mannschaft zu gewinnen, die, wie Greuther Fürth, auch in einer Krise steckt und nicht so gut gestartet ist – vor allem zu Hause vor heimischer Kulisse. Der FCM muss und wird an den Leistungen der vergangenen Spiele anknüpfen. Zwar konnten diese nicht gewonnen werden, dennoch erkennt man eine klare Leistungssteigerung.