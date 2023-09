Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Luc Castaignos schlich nach Abpfiff auf dem bereits fast leeren und dunklen Parkplatz der Veltins-Arena langsam vor sich hin – mit gesenktem Kopf und mit seinem Handy am Ohr. Der Person an der anderen Leitung klagte der Stürmer des 1. FC Magdeburg sicher sein Leid über die bittere 3:4 (2:1)-Auswärtsniederlage in der 2. Bundesliga beim FC Schalke 04. Diese erste Pleite in dieser Serie hätte der Niederländer am Samstagabend mit einem Kopfball in der Schlussphase sogar beinahe noch verhindert – doch Michael Langer hatte etwas dagegen.