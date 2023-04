Gegen formstarke Braunschweiger muss der 1. FC Magdeburg in allen Bereichen wieder 100 Prozent abrufen.

Erzielte für den FCM drei Tore: Daniel Elfadli (am Ball).

Magdeburg - Der 1. FC Magdeburg richtet den Blick nach dem 1:2 gegen den SV Sandhausen nach vorne. Denn zu lange sollte sich der Aufsteiger mit der ärgerlichen Niederlage in der 2. Bundesliga nicht aufhalten. Für den Tabellen-13. steht schon am Sonnabend das nächste bedeutende Spiel im Kampf um den Klassenerhalt an. Diesmal geht es für die Mannschaft von Trainer Christian Titz zum Mitaufsteiger Eintracht Braunschweig (20.30 Uhr/Sky und Sport 1).