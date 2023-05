4:0 gegen Bielefeld, Applaus und mehrere Abschiede: So lässt sich der letzte Spieltag des 1. FC Magdeburg in der zweiten Liga zusammenfassen.

Magdeburg - „Traurig.“ Dieses Wort wählte Kai Brünker, als er nach dem höchsten Sieg in der 2. Bundesliga des 1. FC Magdeburg gegen Arminia Bielefeld (4:0) zu seinem Abschied aus der Elbestadt befragt wurde. „Panzer“, wie er von Fans und Mitspielern aufgrund seiner Körpergröße von 1,90 Metern sowie seines Einsatzes auf dem Platz genannt wird, war am Pfingstsonntag in der Mixed Zone der MDCC-Arena sehr gefühlvoll. Denn der scheidende Stürmer erlebte „drei wunderschöne Jahre“ in Magdeburg. Dort verbrachte er seiner Einschätzung nach „die schönste Zeit in meiner Fußballkarriere“.