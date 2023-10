Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Baris Atik und Jason Ceka hielten auch am Donnerstag nach dem Training des 1. FC Magdeburg streng ihre Positionen. Wie schon zuvor auf dem Rasen während des Abschlusstrainings vor dem Zweitliga-Auswärtsspiel am Freitagabend bei Hannover 96 (18.30 Uhr/Sky), blieb der nach abgesessener Gelbsperre wieder einsatzbereite Vizekapitän links, sein Mitspieler hielt sich rechts – allerdings auf dem Fahrrad. Beide Akteure radelten nebeneinander gemütlich davon Richtung Kabine. Dass es am Abend im Kräftemessen mit den Niedersachsen gemütlich wird, ist allerdings auszuschließen.