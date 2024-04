Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Dominik Reimann hat keine bestimmte Wiedergabeliste mit Musik, die er sich vor den Spielen des 1. FC Magdeburg zur Motivation anhört. Dafür nimmt er Videos von sich in Augenschein „mit Aktionen, die gelungen sind“, berichtet der Torwart der Elbestädter und ergänzt: „Die schaue ich mir vor dem Spiel an, um das hervorzuheben.“ Seine drei Paraden beim 0:0 bei der SV Elversberg sollen den 26-Jährigen also auch vor dem Zweitliga-Heimspiel am Sonntag gegen den Hamburger SV (13.30 Uhr/Sky) beflügeln.