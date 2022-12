Das FCM-Lazarett lichtet sich: Kath-Comeback naht

Magdeburg - Der 1. FC Magdeburg hatte es in der Hinrunde der 2. Bundesliga nicht immer leicht. Denn die Elbestädter blieben nicht verschont vom Verletzungspech. Es erwischte gleich mehrere Akteure, die ausfielen. Doch so langsam lichtet sich das blau-weiße Lazarett, so dass mancher Spieler demnächst wieder einsatzfähig sein könnte.