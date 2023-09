Jason Ceka gastiert am Sonnabend mit dem 1. FC Magdeburg bei seinem Ausbildungsverein FC Schalke 04. Dort hat er einiges für seine Entwicklung mitgenommen.

Absolvierte seit Juli 2021 75 Pflichtspiele, in denen er 18-mal für den FCM traf und 22 Vorlagen beisteuerte: Jason Ceka.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Jason Ceka hatte im Alter von zwölf Jahren eine Vision – nämlich in der Veltins-Arena des FC Schalke 04 zu spielen. „Das war immer mein Traum“, erklärt der mittlerweile 23-Jährige. Diesen Kindheitstraum erfüllt er sich am kommenden Sonnabend (20.30 Uhr/Sky und Sport 1). Denn „jetzt spiele ich dort“, so Ceka, der vor dem kommenden Auswärtsspiel auf Schalke ergänzt: „Aber für den 1. FC Magdeburg.“