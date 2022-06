Das ist der neue Verein von Philipp Harant vom FCM

Magdeburg - 42 Spiele hat Philipp Harant in der Regionalliga Nordost bislang absolviert - 13 in der Saison 2018/19 für Germania Halberstadt, 29 in der abgelaufenen Spielzeit für den Berliner AK. Doch nun endete auch diese Leihe des 1. FC Magdeburg. für den Harant zwischenzeitlich zwölfmal in der 3. Liga aufgelaufen ist. Weshalb sich für ihn nach seiner Rückkehr zu den Blau-Weiß vor allem diese Fragen stellten: Reicht es für Harant für einen festen Platz im Kader des Zweitliga-Aufsteigers? Oder will er in der neuformierten U 23 des FCM in der Verbandsliga eine Führungsrolle übernehmen?