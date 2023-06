FCM-Coach Christian Titz bittet seine Spieler am Mittwoch zu Testungen und am Donnerstag zum ersten Training. Indes ist nun klar, wo das Trainingslager stattfindet.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Es geht wieder los: Nach drei trainingsfreien Wochen startet der 1. FC Magdeburg an diesem Mittwoch in die Vorbereitung für die neue Saison in der 2. Liga. Fürs Trainingslager reisen sie diesmal nach Österreich. Die Volksstimme verschafft einen Überblick über die Themenfelder rund um den Auftakt.