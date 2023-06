Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Für FCM-Neuzugang Alexander Nollenberger fühlt es sich in diesem Sommer speziell an. Erst stieg der Offensivakteur mit der SpVgg Bayreuth aus der 3. Liga ab und nun trägt er beim 1. FC Magdeburg das Trikot eines Zweitligisten. „Das ist krass“, sagt der 26-Jährige im Gespräch mit der Volksstimme zu diesem emotionalen Kontrast und ergänzt: „Viele meiner ehemaligen Teamkollegen spielen jetzt wieder mit Bayreuth in der Regionalliga.“ Dagegen persönlich den Sprung ins deutsche Unterhaus geschafft zu haben, empfindet er vor diesem Hintergrund als „besonders“.