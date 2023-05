Magdeburg - Moritz-Broni Kwarteng hat sich in dieser Saison der 2. Bundesliga beim 1. FC Magdeburg in den Vordergrund gespielt. Der 25-Jährige ist mit zehn Treffern der beste vereinsinterne Schütze des Aufsteigers, legte zudem drei Tore auf. Diese Quote ist stark. Umso schmerzhafter ist es, dass der variable Akteur dem Club am Sonntag in Heidenheim (13.30 Uhr/Sky)aufgrund einer Magenschleimhautentzündung fehlt. „Wir hoffen, dass es zum Anfang der Woche abgeklungen ist“, sagte FCM-Trainer Christian Titz.

