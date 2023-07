Das 1:1 zum Saisonauftakt in Wiesbaden hat gezeigt: Der FCM benötigt mehr Genauigkeit. Und überhaupt muss der Club in der Arbeit mit Ball zulegen und geduldig bleiben.

Pässe sind wichtig im Spiel des FCM um Luca Schuler (r.) . Am ersten Zweitliga-Spieltag kam Blau-Weiß auf eine Passquote von 87 Prozent, gab die Bälle aber durch Ungenauigkeiten mehrfach her.

Magdeburg - Was bleibt vom jüngsten Auswärtsspiel in der 2. Bundesliga des 1. FC Magdeburg? Ein Punkt in Wiesbaden (1:1). Immerhin. Diesen Zähler nimmt Blau-Weiß, das die Partie hätte gewinnen, aber auch verlieren können, zum Auftakt trotzdem erst mal mit. Dennoch offenbarten sich bei der Mannschaft von Cheftrainer Christian Titz einige Baustellen. Diese gilt es mit Blick auf die anstehenden Aufgaben zu beheben.