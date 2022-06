Der 1. FC Magdeburg ist fit für den Liga-Gipfel

Auf die Belastungssteuerung hat der 1. FC Magdeburg in der Trainingswoche besonders viel Wert gelegt. So hatte zum Beispiel Angreifer Luca Schuler (2. v. l.), hier im Zweikampf gegen Leon Bell Bell, am Dienstag schon frühzeitig Feierabend hatte, inzwischen aber deutlich fitter ist.

Magdeburg - Die Corona-Pandemie und deren Folgen stellen Profivereine immer wieder vor neue Herausforderungen. So auch den Drittliga-Tabellenführer 1. FC Magdeburg in den vergangenen Tagen. Denn nach dem Corona-Ausbruch in der Vorwoche und der deshalb auferlegten Quarantäne kehrten am Montag Spieler mit drei verschiedenen Fitness-Stufen zurück auf den Platz. Trotzdem habe seine Mannschaft vor dem Spitzenspiel am Sonnabend gegen Eintracht Braunschweig (14 Uhr/MDR, NDR, MagentaSport) konditionell einen „positiven Eindruck“ hinterlassen, befand Chefcoach Christian Titz in der Pressekonferenz am Donnerstag.