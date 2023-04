Unter der Woche haben alle gespannt auf Baris Atik geschaut. Der Offensivmann des 1. FC Magdeburg hatte eine Blessur erlitten, biss in Braunschweig dennoch auf die Zähne und holte mit dem Club drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt in Liga zwei.

FCM-Cheftrainer Christian Titz (l.) stoppte im Moment des Abpfiffs seine Uhr, Physiotherapeut Tino Meyer (r.) und Baris Atik jubelten dagegen. Letzterer stellte sich in den Dienst des 1. FC Magdeburg und spielte trotz einer Blessur fast die komplette Partie durch.

Magdeburg - Baris Atik war einfach nur noch fix und fertig. Die intensiven 90 Minuten, die er während des 2:1 (1:0)-Auswärtssieges des 1. FC Magdeburg bei Eintracht Braunschweig absolvierte, waren dem 28-Jährigen am Sonnabend anzusehen. Doch trotz der Erschöpfung hatte der Offensivmann noch genug Energie in den Beinen, um nach dem Abpfiff freudestrahlend in Richtung der jubelnden FCM-Fankurve im Eintracht-Stadion zu hüpfen.