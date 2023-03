Magdeburg - Am Dienstag veröffentlichte Zweitligist 1. FC Magdeburg in den sozialen Medien zunächst einen geheimnisvollen Beitrag. Auf einem Bild waren ein Blatt Papier und ein Kugelschreiber im FCM-Design zu sehen. So konnte angenommen werden, dass kurze Zeit später ein aufklärender Beitrag folgen wird. Und genau dies geschah dann auch: Die Blau-Weißen gaben die Vertragsverlängerung mit Vize-Kapitän Baris Atik bekannt. In einem Video lächelte der 28-Jährige in die Kamera, sprach von einer „Herzensangelegenheit“ und betonte: „Ich freue mich, meinen Vertrag verlängert zu haben.“

