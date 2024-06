Magdeburg/Quedlinburg - Der 1. FC Magdeburg hat seinen achten Neuzugang für die kommende Zweitliga-Saison vorgestellt. Mittelfeldspieler Abu-Bekir Ömer El-Zein trägt von nun an das Trikot der Blau-Weißen. Die Sachsen-Anhalter haben sich also nach einer Woche, in der der 21-Jährige zur Probe mittrainierte, für einen Transfer entschieden. „Mit Abu konnten wir einen jungen, entwicklungsfähigen und spielstarken offensiven Mittelfeldspieler verpflichten“, sagte FCM-Coach Christian Titz zum Wechsel des Deutsch-Türken, der in den vergangenen beiden Saisons beim SV Sandhausen unter Vertrag stand.

Beim ersten Testspiel am Mittwoch kam Abu-Bekir Ömer El-Zein zum Einsatz. Foto: Christian Schroedter

Beim Testspiel am Sonnabend kam der junge Spieler nicht zum Einsatz – und er stand auch nicht im Aufgebot. Mit 16:0 (8:0) gewannen die Magdeburger das Duell beim Partnerverein Quedlinburger SV aus der Landesklasse 3. Damit setzte sich die Titz-Elf nach dem 24:0 bei Blau-Weiß Loburg (Kreisoberliga) auch im zweiten Spiel der Vorbereitung deutlich zweistellig durch. Die nächste Partie der Vorbereitung steht am Dienstag an. Dann gastiert Regionalligist BFC Dynamo in der Elbestadt, der Anpfiff erfolgt um 15 Uhr. Am Mittwoch geht es für die Landeshauptstädter daraufhin ins Trainingslager nach Bad Wörishofen.