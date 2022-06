Dieses Neulings-Trio ragt beim FCM heraus

Magdeburg - Neunmal schlug der 1. FC Magdeburg auf dem Transfermarkt zu und fädelte Verträge mit Neuzugängen ein. Auf der anderen Seite ist ein Großteil der Mannschaft zusammengeblieben, die vor gut zwei Monaten die famose Saison mit dem Aufstieg in die 2. Bundesliga krönte. Im Unterhaus will der FCM an seiner mutigen Spielidee, die ihn in der vorherigen Serie so stark gemacht hat, festhalten. Deshalb sollten die Neuzugänge die Philosophie bis zum Zweitliga-Auftakt am 16. Juli zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf (20.30 Uhr/ Sport 1) verstehen und umsetzen können. Die Volksstimme zeigt auf, wem von den Neuen dies bislang am Besten gelingt.