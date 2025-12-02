weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. FCM-Kapitän Reimann steht vor Rekordmarke

Liveticker zum Magdeburg-Prozess: Anästhesieschwester schildert Versorgung der Opfer vor Ort

BEZOGEN AUF DEN DFB-POKAL Leipzig-Kracher: FCM-Kapitän Reimann steht vor Rekordmarke 

Dominik Reimann stellt an diesem Leipzig aller Wahrscheinlichkeit nach eine Bestmarke auf. Die Volksstimme hat mit dem Kapitän des 1. FC Magdeburg darüber gesprochen.

Von Yannik Sammert Aktualisiert: 02.12.2025, 14:18
Würde in Leipzig gerne wie am vergangenen Wochenende Grund zur Freude haben: Dominik Reimann.
Würde in Leipzig gerne wie am vergangenen Wochenende Grund zur Freude haben: Dominik Reimann. (Foto: Eroll Popova)

Magdeburg - In der DDR schlug der 1. FC Magdeburg viele Pokalschlachten. Und jubelte häufig in diesem Wettbewerb, besonders über die sieben FDGB-Pokal-Triumphe. Die DFB-Pokal-Geschichte des Clubs ist im Vergleich dazu deutlich überschaubarer. An diesem Dienstag dürfte es einen neuen FCM-Rekord geben bezogen auf den einheitsdeutschen Wettbewerb.