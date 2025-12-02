Liveticker
BEZOGEN AUF DEN DFB-POKAL Leipzig-Kracher: FCM-Kapitän Reimann steht vor Rekordmarke
Dominik Reimann stellt an diesem Leipzig aller Wahrscheinlichkeit nach eine Bestmarke auf. Die Volksstimme hat mit dem Kapitän des 1. FC Magdeburg darüber gesprochen.
Aktualisiert: 02.12.2025, 14:18
Magdeburg - In der DDR schlug der 1. FC Magdeburg viele Pokalschlachten. Und jubelte häufig in diesem Wettbewerb, besonders über die sieben FDGB-Pokal-Triumphe. Die DFB-Pokal-Geschichte des Clubs ist im Vergleich dazu deutlich überschaubarer. An diesem Dienstag dürfte es einen neuen FCM-Rekord geben bezogen auf den einheitsdeutschen Wettbewerb.