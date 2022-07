Ein Gruß an die Konkurrenz: 1. FC Magdeburg dominiert Waldhof Mannheim im Spitzenspiel

Mit einem 3:0 (2:0) über Waldhof Mannheim hat sich Drittliga-Tabellenführer 1. FC Magdeburg am Sonntag in die Winterpause verabschiedet – und seine Rolle als Aufstiegskandidat damit einmal mehr unterstrichen.

Magdeburg - Marc Schnatterer legte sich das Leder im Halbfeld zurecht und gab per Fingerzeichen noch einige Anweisungen an seine Mitspieler im Trikot des SV Waldhof Mannheim. Hoch schlug der 36-Jährige den Ball in die Mitte – doch alle seine sechs eingelaufenen Teamkollegen standen im Abseits. Es war jene Szene aus der 22. Minute, die am Sonntag im Drittliga-Duell zwischen dem Tabellenführer 1. FC Magdeburg und dem Verfolger aus Mannheim einerseits für Gelächter und Beifall auf der Tribüne sorgte, andererseits das Spitzenspiel gut zusammenfasste. Wie bei dieser clever aufgestellten Abseitsfalle war der FCM seinem Gegner beim 3:0 (2:0)-Heimerfolg zum Jahresabschluss stets einen Schritt voraus.