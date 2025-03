Magdeburg - Der Applaus der mitgereisten Magdeburg-Anhänger nach dem 0:0 in Hannover war herrlich. Die Fans haben ein sehr genaues Gespür dafür, was eine fantastische Saison der Club spielt. Und der Applaus hatte eine ermutigende Wirkung: Ganz egal, was an den verbleibenden sieben Spieltagen in Liga zwei noch passiert, die Anhänger stehen hinter dem Team.

