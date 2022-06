Eine Liga, zwei Welten: Torge Bremer warnt den 1. FC Magdeburg vor Havelse

Unterschiedlicher könnten der 1. FC Magdeburg und der TSV Havelse kaum sein – und doch spielen sie heute in der 3. Liga gegeneinander. Sven-Torge Bremer weiß, was seine beiden Ex-Vereine besonders macht.

Magdeburg - Wie unterschiedlich der 1. FC Magdeburg und sein heutiger Drittliga-Kontrahent TSV Havelse (14 Uhr/Magentasport) doch sind, wird schon deutlich, wenn Sven-Torge Bremer von den Aufstiegsfeierlichkeiten beider Vereine berichtet. „In Magdeburg haben wir mit den Fans die Stadt abgerissen, in Havelse hat unser Torwarttrainer – er ist Gastronom – ein kleines Buffet im Stadion aufgebaut“, erzählt Bremer mit einem Schmunzeln. Er kann es aus erster Hand vergleichen, schaffte 2015 mit dem FCM und in diesem Sommer dann mit dem TSV den Sprung aus der Regionalliga in den Profifußball – oder besser gesagt in den vermeintlichen Profifußball.