Eintracht gnadenlos: Wie der FCM im Pokal scheiterte

Der 1. FC Magdeburg ist trotz eines leidenschaftlichen Auftritts in der ersten Runde des DFB-Pokals an Eintracht Frankfurt gescheitert. Die Blau-Weißen verloren mit 0:4 (0:2).

Andreas Müller verpasste den Ausgleich per Foulelfmeter. Es war eine der wenigen Torchancen des FCM.

Magdeburg - Womöglich hatte sich ein unsichtbarer Spion in den Rücken von Christian Titz geschummelt und hat dem Trainer des 1. FC Magdeburg dann sehr aufmerksam dabei zugehört, wie er sein taktisches Vorgehen gegen Mario Götze erklärte. Und zwar vor dem Anpfiff der ersten Runde im DFB-Pokal zwischen den Blau-Weißen und Eintracht Frankfurt, zwischen dem Zweitliga-Aufsteiger und dem amtierenden European-League-Sieger am Montagabend in der ausverkauften MDCC-Arena.