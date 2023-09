Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Mohammed El Hankouri holte sich noch auf dem Platz der MDCC-Arena nach dem 6:4-Heimsieg über Hertha BSC von Mitspieler Jamie Lawrence eine gewaltige Umarmung ab. Diese hatte er sich verdient – aufgrund seines Traumtores per Schlenzer zum zwischenzeitlichen 5:4 für den 1. FC Magdeburg. „Ich glaube schon, dass er das so gewollt hat“, kommentierte FCM-Trainer Christian Titz den sehenswerten Treffer seines Schützlings, der noch in der Anfangsphase mit einem unsauberen Pass das 1:0 von Hertha BSC einleitete.