Eldin Dzogovic ist Sinnbild für die anvisierte Talentförderung des 1. FC Magdeburg. Dort will er nun gerne öfter in der 2. Bundesliga spielen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Neulich im Training ist Eldin Dzogovic sehr beschwingt über den Rasen gelaufen. Es scheint so, als hätte der junge Abwehrmann des 1. FC Magdeburg sein hervorragendes Gefühl vom Zweitliga-Einsatz bei Holstein Kiel in die neue Woche transportiert. Denn beim 4:2-Sieg am vergangenen Sonntag durfte der 20-Jährige rund eine halbe Stunde lang für Blau-Weiß verteidigen. Sein Profidebüt für den Club hatte der Luxemburger indes im vergangenen April beim Sieg in Braunschweig gegeben, aber da war er erst in der Nachspielzeit aufs Feld gekommen. Aber wer ist eigentlich dieser Eldin Dzogovic? Vor der Partie am kommenden Sonntag beim FC St. Pauli (13.30 Uhr/Sky) stellt die Volksstimme das Talent näher vor.